Narodowy program szczepień, przyjęcie przez Sejm i Senat budżetu i zmiany w przepisach drogowych. To mogą być najważniejsze wydarzenia w polskiej polityce w przyszłym tygodniu.

Rząd powinien we wtorek przyjąć uchwałę o narodowym programie szczepień i najpóźniej w środę przedstawić szczegółowe plany - w tym mapę punktów, w których będą podawane szczepionki. Zgodnie z sobotnimi zapowiedziami szefa kancelarii premiera i ministra zdrowia rząd rozpatrzy ponad 2 tysiące uwag zgłoszonych do projektu i przeanalizuje wszystkie zgłoszenia zespołów, które chcą wziąć udział w programie. To ponad 8 tysięcy 300 zespołów, które mają zapewnić ponad 3 mln 400 tys. szczepień miesięcznie.

We wtorek zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się przede wszystkim budżetem na przyszły rok, w którym zapisano między innymi zamrożenie pensji dla budżetówki i minimum pięć miliardów złotych na szczepionki przeciwko koronawirusowi. W programie posiedzenia jest także pierwsze czytanie nowych, ostrzejszych przepisów drogowych. Chodzi między innymi o kary dla pieszych za korzystanie z telefonów na przejściu i dla kierowców za zbyt małe odstępy na autostradach i ekspresówkach.

W środę zbiera się Senat. Najważniejszym punktem obrad są ewentualne poprawki do budżetu uchwalonego przez Sejm.