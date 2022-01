Specjalny system rekomendacji miejsc, w których podróżujący na dwóch kółkach mogą przenocować, przechować bagaż, naprawić sprzęt rusza w tym roku w Zachodniopomorskiem. Wybrane punkty dostaną tytuł Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

dea "MPR" ma na celu jeszcze intensywniejszy rozwój turystyki i wspieranie lokalnego biznesu.

Mamy już ponad 500 kilometrów tras. W tym roku planujemy oddać do użytku jeszcze 200. Ich atrakcyjność rośnie, gdy w pobliżu powstają miejsca noclegowe, rozwijają się inne usługi dla rowerzystów - tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz.

Nabór do systemu MPR rozpoczął się 1 stycznia. Zgłosiło się już pięciu lokalnych przedsiębiorców, którzy oferują usługi turystyczne skierowane do rowerzystów. Spływają kolejne pytania i deklaracje. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 29 kwietnia br., a ogłoszenie rekomendowanych Miejsc Przyjaznych Rowerzystom nastąpi przed wakacjami.

Na Pomorzu Zachodnim zaplanowaliśmy 1 100 kilometrów tras rowerowych. Mamy już ponad 500. Zbliżamy się do połowy. Druga połowa pójdzie trochę szybciej. Velo Baltica jest gotowa w 75 procentach, dużo się dzieje na południu województwa, na Trasie Pojezierzy Zachodnich. W tym roku planujemy oddanie do użytku 200 km szlaków. Ich atrakcyjność rośnie, gdy w pobliżu powstają miejsca noclegowe, rozwijają się inne usługi dla rowerzystów - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz poczas konferencji prasowej zapowiadającej MPR.

Marszałek podkreślił, że rowerowych turystów przybywa z każdym rokiem, a rozbudowa infrastruktury oznacza ożywienie gospodarcze.

Obok inwestycji publicznych potrzebne są inicjatywy prywatne. Powstaje coraz więcej miejsc przyjaznych rowerzystom, gdzie mogą odpocząć, dobrze zjeść, skosztować produktów regionalnych - wyliczał marszałek Olgierd Geblewicz.

System pomoże przyciągnąć turystów

Dzięki narzędziom informatycznym, dzięki systemowi rekomendacji MPR będzie można nie tylko zaplanować trasę, ale również znaleźć nocleg, serwis, sklep rowerowy czy po prostu miejsce do przechowania sprzętu i bagażu. System ma przyciągnąć do Zachodniopomorskiego więcej turystów weekendowych czy nawet jednodniowych, którzy lubią wypoczywać na dwóch kółkach. Zainteresowanie z ich strony już jest.

Najwięcej pytań od rowerzystów dotyczy miejsc, gdzie można znaleźć nocleg na jedną noc, gdzie można biwakować, gdzie można naprawić rower. Jest również duże zapotrzebowanie na usługi transportowe - wyjaśniła Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka ds. komunikacji rowerowej.

Tego typu informacje będzie można znaleźć właśnie w systemie MPR. Udział w systemie jest bezpłatny i dobrowolny. Miejsca Przyjazne Rowerzystom zostaną oznakowane tabliczkami i wyróżnione na mapach - elektronicznych i papierowych - wydawanych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Znaczek "MPR" i logo Pomorza Zachodniego będą dla podróżnych gwarancją, że w danej lokalizacji znajdą schronienie, będą mogli przenocować, kupić jedzenie, wykonać podstawowe naprawy itd.

Pole namiotowe otworzyłam w 2019 i czekałam na stworzenie właśnie takiego systemu miejsc przyjaznych rowerzystom na Pomorzu Zachodnim - stwierdziła Agnieszka Skrycka, współwłaścicielka małego pola w Mirowie, w gminie Moryń, która jako pierwsza złożyła akces do MPR.

Przez te kilka lat ruch rowerowy wzrósł. Bardzo! Wszystkich zachęcam do zgłaszania się do systemu. U nas mamy zamykaną wiatę, podstawowe narzędzia, małą pralnię - wyjaśniła.

Wytyczne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w MPR

Regulamin Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim, przyjęty w listopadzie br. przez Zarząd Województwa, określa warunki, jakie musi spełniać MPR w kategorii "Obiekty Noclegowe".

To przede wszystkim: możliwość skorzystania przez minimum czterech turystów z noclegu na jedną dobę, bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażem w trakcie pobytu, nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów.

MPR-y będą musiały również dysponować aktualnymi informacjami, gdzie w pobliżu znajdują się serwisy i sklepy rowerowe. Mogą również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferować sprzedaż części zamiennych do rowerów.

W systemie Miejsc Przyjaznych Rowerzystom będą rejestrowane nie tylko pensjonaty, hotele czy gospodarstwa agroturystyczne. Uwzględniono również takie kategorie: Obiekty Gastronomiczne, Atrakcje Turystyczne, Punkty Informacji Turystycznej, Pozostałe Obiekty Handlowe i Usługowe. Powinny one zapewnić podstawowe funkcjonalności rowerzystom: bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy (kryterium to nie dotyczy tzw. foodtrucków oraz obiektów pełniących funkcję atrakcji turystycznej, w obrębie której można poruszać się z rowerem lub na którą można zabrać rower, np. rejs statkiem, przejazd kolejką wąskotorową); umożliwienie przewozu przyczepki rowerowej oraz niestandardowego roweru (to kryterium dotyczy rejsu statkiem, przejazdu kolejką wąskotorową); umieszczenie w widocznym miejscu w obiekcie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych.

Celem głównym Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest rozwój i promocja systemu obsługi turystów rowerowych, inspirowanie i wspieranie lokalnego biznesu w tworzeniu oferty przyjaznej dla rowerzystów, wzmacnianie ich konkurencyjności, stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w Systemie, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Obiekty i usługi spełniające potrzeby turystów rowerowych uzyskują prawo do posługiwania się rekomendacją MPR. Ich oferta będzie systematycznie weryfikowana, a przyjęte standardy dostosowywane do wymogów rynku turystycznego.

System rekomendacji ma charakter otwarty dla wszystkich podmiotów, które wypełnią określone w regulaminie wymogi formalne oraz zapewnią spełnienie wszystkich obowiązkowych kryteriów. Pierwszy nabór trwa od 1 stycznia do 29 kwietnia 2022 roku, natomiast przyznanie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Pomorzu Zachodnim nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2022 roku.