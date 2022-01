​Łatwiej od rana jeździ się kierowcom w rejonie szczecińskiego ronda Giedroycia. Po trwającym kilka miesięcy zamknięciu i remoncie drogowcy otworzyli dla ruchu ulicę Kołłataja. Od ulicy Warcisława można bez utrudnień dojechać do ronda. To jednak chwilowa ulga. W sobotę jednak wprowadzone zostaną następne zmiany.

Zmiany organizacji ruchu w Szczecinie / ZDiTM Szczecin / Materiały prasowe

W ramach tego etapu prac wykonawca rozpocznie prace torowe na ostatnim odcinku objętym zakresem przebudowy czyli na al. Wyzwolenia od placu Witosa do Ronda Giedroycia. W dalszym ciągu trwać będą prace na pozostałych odcinkach zgodnie z wprowadzonymi wcześniej zmianami.

O szczególną uwagę proszeni są zarówno kierowcy jak pasażerowie komunikacji miejskiej, bo choć od czwartku otwarty jest odcinek od ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków w obu kierunkach, co umożliwia przejazd ciągiem ul. Kołłątaja, to już w sobotę nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Ruch pojazdów po al. Wyzwolenia na odcinku od ronda Giedroycia do ul. Odzieżowej możliwy będzie jedynie w kierunku Centrum po jednym pasie ruchu - zapowiada Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie objazdem, od ulicy Odzieżowej ulicą Ofiar Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Staszica i dalej ulicą Staszica do Ronda Giedroycia. Ulica Ofiar Oświęcimia będzie na odcinku od ulicy Odzieżowej do Staszica ulicą jednokierunkową. Na skrzyżowaniu Ofiar Oświęcimia - Staszica zmieniona zostanie organizacja ruchu. Wlot od al. Wyzwolenia będzie dwupasowy. Pas lewy przeznaczony będzie do skrętu w lewo natomiast pas prawy do jazdy na wprost i w prawo. Zmieniony zostanie także na tym skrzyżowaniu program sygnalizacji. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyzwolenia - Felczaka.

Szczecin: Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany czekają też komunikację miejską. Autobusy linii 87 w kierunku pętli "Dworzec Główny (Owocowa)" od ronda Giedroycia będą kursować przez al. Wyzwolenia i ul. Felczaka do przystanku "Wąska Floating Arena" i dalej bez zmian, z pominięciem ul. Staszica i ul. Lubomirskiego. Przystanek "Kołłątaja" zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia. Przystanek "Kołłątaja" dla linii 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku pl. Rodła przeniesiony zostanie z torowiska tramwajowego i zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia.

Autobusy linii 812, 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku ronda Giedroycia od przystanku "Rayskiego" będą kursować przez al. Wyzwolenia, ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Przystanek "Odzieżowa" zlokalizowany będzie w ciągu ul. Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ul. Odzieżową. Przystanek "Kołłątaja" zlokalizowany będzie w ciągu ul. Staszica pod kładką. Dodatkowo w tym kierunku uruchomiony zostanie przystanek "Ofiar Oświęcimia".

Autobusy linii B w kierunku ronda Giedroycia od przystanku "Rayskiego" będą kursować przez al. Wyzwolenia, ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Skomunikowanie linii 525 z Zajezdni Golęcin (przyj./odj. 4:09) z linią 522 z Warszewa (przyj. 4:08, odj. 4:16) realizowane będzie na przystanku "Ofiar Oświęcimia".

Na linii 523 - w kierunku Cukrowej/Przecławia od przystanku "Orzeszkowej" autobusy będą kursować przez ulicę Kołłątaja i rondo Giedroycia do przystanku "Kołłątaja" i dalej bez zmian. Uruchomiony zostanie przystanek "Niemcewicza", zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja za rondem Sybiraków. Nieczynny dla linii 523 będzie przystanek "Krasińskiego".

Przebudowa torowisk w Szczecinie toczy się od ubiegłego roku. Przebudowane w jej ramach zostaną tory i nawierzchnię między Niebuszewem a placem Żołnierza.