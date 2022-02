Dwa miesiące w areszcie ma spędzić dwóch mężczyzn, których zatrzymano po piątkowych pożarach na szczecińskim osiedlu Niebuszewo. Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów.

Mężczyźni usłyszeli zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.



Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka, podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o ich aresztowaniu na dwa miesiące.



W piątek wieczorem na szczecińskim osiedlu Niebuszewo ogień pojawił się w kilku miejscach. Strażacy interweniowali dziesięć razy - przy śmietnikach, garażach, skrzynce elektrycznej i dwa razy w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych. Prokuratura sprawdzi, czy podejrzani związani są ze wszystkimi tymi zdarzeniami.