Kopię szczątków najstarszej kołobrzeżanki w technice 3D wykonało Muzeum Oręża Polskiego. Pozostałości pochówku z II wieku odsłoniło morze w klifie w Podczelu w drugiej połowie XIX stulecia.

Odtworzone szczątki "Haliny" / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu / Materiały prasowe

Z przekazów niemieckich historyków wynika, że pochowana tam kobieta musiała być wysoko urodzona - usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska od Aleksandra Ostasza, dyrektora muzeum w Kołobrzegu.

Wszystkie precjoza, które z nią były, zginęły, zostały rozkradzione. W tej chwili, to co prezentujemy, to są plastikowe kości. Sam zabytek znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Być może uda się odtworzyć rysy twarzy - powiedział Ostasz.

Czaszka "Haliny" / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu / Materiały prasowe

Halinę - wiekową mieszkankę Kołobrzegu można podziwiać w Muzeum Oręża. Kości wydrukowane w technice 3D spoczywają w replice trumny, wyciosanej z pnia drzewa przez jednego z muzealników.