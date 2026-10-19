„Sytuacja w szkołach się ustabilizowała”. Liczba patroli spadła niemal o połowę

RMF24

Prawie o połowę zmniejszyła się liczba policjantów biorących udział w zabezpieczaniu szkół. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dziś o poranku do akcji ruszyło 11,5 tys. funkcjonariuszy. W zeszłym tygodniu było ich codziennie mniej więcej 20 tys. Powodem był wzrost liczby tragicznych incydentów w szkołach.

Policja w dzisiejszym komunikacie poinformowała, że sytuacja w szkołach się ustabilizowała i policja nie odnotowała kolejnych zdarzeń, ani nie zatrzymała kolejnych osób.

Od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby. Do godziny 06:00 odnotowano 519 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego (...). Sytuacja w szkołach się ustabilizowała - podali funkcjonariusze.

Kontrole plecaków w szkołach? „Musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie” 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie partoluje w ostatnich dniach szkoły i placówki edukacyjne w związku z atakami nastoletnich nożowników i falą zatrzymań w związku m.in. z posiadaniem przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów. „Będziemy w szkołach…

Jak dowiedział się reporter RMF FM, minionej doby policjanci nie odnotowali żadnego niepokojącego zdarzenia w sieci, które wymuszałoby podjęcie interwencji. W zeszłym tygodniu ta liczba spadała z poziomu kilkudziesięciu na dobę do kilku. To sprawiło, że już dziś mniej policyjnych patroli jest przed szkołami. Duża część mundurowych mogła więc powrócić do codziennych zadań.

Planował realny zamach. Na tej platformie stworzył makietę swojej szkoły „Jeden z uczniów stworzył makietę swojej szkoły i zafascynowany fabułą gry komputerowej, w którą grał, Roblox, planował prawdziwy zamach na swoich kolegów w szkole. Posiadał broń, amunicję, noże i szkice noży” - poinformował dziś komendant główny…

Teraz policjanci - poza szczegółowym monitorowaniem sieci, skupiają się przede wszystkim na profilaktyce. Biorą udział w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez szkoły. To między innymi pogadanki z uczniami o bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie. Fizyczne zabezpieczanie szkół to teraz podstawowe zadanie dyrektorów.