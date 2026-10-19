„Sytuacja w szkołach się ustabilizowała”. Liczba patroli spadła niemal o połowę

Prawie o połowę zmniejszyła się liczba policjantów biorących udział w zabezpieczaniu szkół. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dziś o poranku do akcji ruszyło 11,5 tys. funkcjonariuszy. W zeszłym tygodniu było ich codziennie mniej więcej 20 tys. Powodem był wzrost liczby tragicznych incydentów w szkołach.
Policja w dzisiejszym komunikacie poinformowała, że sytuacja w szkołach się ustabilizowała i policja nie odnotowała kolejnych zdarzeń, ani nie zatrzymała kolejnych osób.
Od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby. Do godziny 06:00 odnotowano 519 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego (...). Sytuacja w szkołach się ustabilizowała - podali funkcjonariusze.
Jak dowiedział się reporter RMF FM, minionej doby policjanci nie odnotowali żadnego niepokojącego zdarzenia w sieci, które wymuszałoby podjęcie interwencji. W zeszłym tygodniu ta liczba spadała z poziomu kilkudziesięciu na dobę do kilku. To sprawiło, że już dziś mniej policyjnych patroli jest przed szkołami. Duża część mundurowych mogła więc powrócić do codziennych zadań.
Teraz policjanci - poza szczegółowym monitorowaniem sieci, skupiają się przede wszystkim na profilaktyce. Biorą udział w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez szkoły. To między innymi pogadanki z uczniami o bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie. Fizyczne zabezpieczanie szkół to teraz podstawowe zadanie dyrektorów.