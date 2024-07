Amerykański pojazd wojskowy zderzył się z samochodem osobowym w Świętoszowie (pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie). Jedna osoba została ranna.

Wypadek w Bolesławcu (fot. mł. kpt. Jarosław Nenkin) / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu / Państwowa Straż Pożarna

W czwartek (18 lipca), w godzinach południowych, w okolicy miejscowości Świętoszów na Dolnym Śląsku doszło do wypadku amerykańskiego pojazdu wojskowego z samochodem osobowym.



Jak informują bolesławieccy policjanci, Volkswagen Passat zderzył się czołowo z pojazdem wojskowym. Mieszkaniec gminy Osiecznica, kierowca auta osobowego, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i tym samym doprowadził do zderzenia z pojazdem US Army. Podróżowało nim dwóch wojskowych.





63-letni kierowca osobówki został ranny. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.



Na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec LPR. Policja ustala okoliczności zdarzenia.