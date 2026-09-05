Wychodzili boso i siali w milczeniu. Ten dzień był bardzo ważny dla polskiej wsi

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8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji funkcjonuje pod nazwą Matki Bożej Siewnej i wiążę się z kultywowanymi przez wiele lat zwyczajami.

Co wiemy o narodzinach Maryi?

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Wydarzenie to opisują jedynie nieuznawane przez Kościół pisma apokryficzne, m.in Protoewangelia Jakuba czy Ewangelia Pseudo-Mateusza.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzeniu narodzin Maryi pochodzą z VI w. Wprowadzenie w 688 r. święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypada 9 miesięcy po 8 grudnia, kiedy Kościół świętuje uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Rolnicze tradycje związane z maryjnym świętej

Zgodnie z polską tradycją dopiero po obchodach święta Matki Bożej Siewnej można było zacząć orkę i siew niektórych zbóż. Chodziło o to, by Matka Boża pobłogosławiła ziarna tak i przyniosły one obfite zbiory. Na Podhalu święto obchodzone 8 września nazywano zitosiewną, ze względu na to, że w tym okresie rolnicy sieją żyto.

Tego dnia należało zasiać chociażby niewielki skrawek pola, by zapewnić sobie Jej błogosławieństwo. Gospodarz, który nie rozpoczął zasiewu, uznawany był za leniwego, a polu jego groził nieurodzaj. Najczęściej do pierwszego wysiewu wykorzystywano ziarno ze stołu wigilijnego, z wieńców dożynkowych oraz poświęcone w dniu św. Szczepana lub Matki Boskiej Zielnej – opisuje na swoich stronach internetowych Wielkopolska Izba Rolnicza.

Zgodnie z rolniczą tradycją, ziarno przeznaczone do siewu kropiono święconą wodą.

Rozpoczynając siew gospodarz rzucał pierwsze jego garście na krzyż i ręką kreślił w powietrzu znak krzyża. Zapewniał sobie w ten sposób – jak wierzono – błogosławieństwa Boże, a tym samym obfite plony, ochronę przed gradobiciem, suszą i nadmiarem deszczu – wyjaśnia Muzeum Wsi Radomskiej.

Bez kapelusza, boso i w milczeniu

O tym, jak wyglądały podkarpackie tradycje związane z tym świętem, pisze na swojej stronie Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie.

Do pierwszego wysiewu ubierano się w czystą odzież, aby podkreślić wagę chwili. Kapelusz ściągano z głowy. Pierwsze ziarno siano boso, ważny był bowiem kontakt siewcy z ziemią. Siewcę obowiązywał nakaz milczenia, którego złamanie miało spowodować wydziobanie ziaren przez ptaki – wylicza placówka. Jak dodaje, w okolicach Birczy przed rozpoczęciem siewu pierwszą garść ziarna rzucano ptakom, co można uznać za pozostałość po tradycji składania ofiar dla zmarłych.

W niektórych kościołach w dzień Matki Boskiej Siewnej podczas mszy nadal święci się ziarno.