Federacja Polskich Banków Żywności pod hasłem "Święta godne, a nie głodne" przeprowadzi 26. edycję świątecznej zbiórki żywności. Akcja trwać będzie w dniach 25-26 listopada, a żywność będzie można zostawić w ponad 2 tys. sklepów. W ub.r. w ten sposób udało się zebrać 250 ton żywności.

Federacja Polskich Banków Żywności poinformowała, że w dniach 25-26 listopada w ponad 2 tys. sklepów w całej Polsce - zarówno w sieciach handlowych jak i w mniejszych palcówkach - przeprowadzona zostanie stacjonarna zbiórka żywności dla potrzebujących. To już 26. świąteczna zbiórka. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem "Święta godne, a nie głodne".



W wybranych sklepach ustawione zostaną specjalne kosze, do których będzie można włożyć produkty żywnościowe z długim terminem przydatności jak np. ryż, mąka, kasza, makaron, konserwy, przetwory, czy słodycze. Akcję będzie można również wesprzeć finansowo za pośrednictwem strony internetowej . Za zebrane w ten sposób pieniądze zostanie zakupiona żywność dla potrzebujących.

W ostatnich latach rośnie liczba potrzebujących

Federacja przyznała, że wcześniej pandemia, a obecnie trudna sytuacja gospodarcza, wpłynęły na zainteresowanie akcją i tym samym ilość zbieranych produktów w ramach świątecznej akcji. Przed 2020 rokiem banki żywności zbierały rocznie średnio 700 ton produktów. Najgorszy był pandemiczny 2020 rok, kiedy zebrano zaledwie 76 ton żywności. Rok temu w ramach świątecznej akcji było to już 250 ton.



Obecnie żyjemy w naprawdę ciężkich czasach. Podwyżki cen sprawiły, że w skrajnym ubóstwie znajduje się 1,6 mln Polaków, a wiele osób nierzadko większą część przychodu musi przeznaczać na żywność. Podczas zbliżającego się okresu bożonarodzeniowego nie zapominajmy o najbardziej potrzebujących, którzy nie mają możliwości spędzenia Świąt w gronie najbliższych, przy stole pełnym potraw - wskazała prezes Federacji Polskich Banków Żywności Beata Ciepła, zachęcając do wzięcia udziału w świątecznej akcji zbiórki żywności.

Każdego dnia tony jedzenia trafiają na śmietnik

Banki żywności przypominają ponadto o problemie marnotrawstwa żywności. Na świecie marnotrawi się 1/3 wyprodukowanej żywności, co stanowi 1,3 mld ton. W Polsce, zgodnie z raportem Federacji, to jest 5 mln ton żywności, z czego 3 mln ton to straty wygenerowane przez gospodarstwa domowe. Najczęściej marnowanymi produktami są: pieczywo (37,1 proc.), owoce (30,3 proc.), warzywa (24,1 proc.), wędliny (16,6 proc.).



Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 32 banki żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków UE.



Dzięki działalności banków, w 2021 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 58 tysięcy ton artykułów spożywczych.