Co szósta gmina w Polsce jest obecnie zagrożona suszą rolniczą. Tak wynika z najnowszych danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, które dotyczą upraw kukurydzy na kiszonkę (susza dotyczy 16 proc. gmin). W przypadku kukurydzy na ziarno jest to 13 proc. O problemie suszy informujecie nas też wy na Gorącą Linię RMF FM. Susza to konsekwencja lipcowych i sierpniowych upałów oraz zaskakująco ciepłego początku września. Największy problem jest na Lubelszczyźnie, na Podlasiu i na Mazowszu. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z rolnikami w mazowieckich Miedniewicach w powiecie żyrardowskim. W tym regionie dominują pola kukurydzy.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM Jest duża susza, potężna, kukurydza jest strasznie wysuszona. Jak zasiejemy w taki popiół, to nie wiemy, czy to skiełkuje. Wystarczy spojrzeć na kolby kukurydzy, jest bieda, co to jest? Może i 70 proc. roślin jest uszkodzonych. Kolba jest pusta od pewnego momentu, zabrakło wody, żeby wykształciły się ziarna, teraz jest po ptakach, deszcz teraz już nie pomoże, trzeba liczyć chyba tylko na cud - opisuje w rozmowie z naszym reporterem jeden z rolników z mazowieckiej wsi Miedniewice. Według danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w uprawach ziemniaka susza dotyczy ponad 5 proc. upraw, podobny odsetek dotyczy suszy w roślinach strączkowych. Za to w przypadku krzewów owocowych skala suszy wynosi około 10 proc. W ubiegłym roku wnioski o odszkodowanie z powodu szkód spowodowanych suszą złożyło 290 tysięcy rolników. Odszkodowanie przyznano jak dotąd około 150 tysiącom rolników. Regularnie zapadają decyzje o kolejnych odszkodowaniach. Informacje o aplikacji suszowej dla rolników można znaleźć TUTAJ . / Michał Dobrołowicz Dziennikarz RMF FM dopytywał o wsparcie dla rolników w Ministerstwie Rolnictwa. Pierwsze pieniądze w ramach odszkodowań za straty spowodowane suszą będą wypłacone w przyszłym roku. Musimy zbilansować efekty związane z suszą w tym roku, zapewnimy je w budżecie na 2025 rok, taka jest procedura. Rolnicy mogą składać wnioski przez aplikację suszową, aplikacja działa, technicznie mieliśmy określone problemy, ale zostało to już naprawione - zapewnia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Problem suszy może w kolejnych sezonach narastać albo utrzymywać się na wysokim poziomie. Michał Dobrołowicz dopytywał wiceministra rolnictwa, jaka jest strategia resortu, by przygotować się do trudnych warunków. Międzyresortowy zespół powstał na granicy współpracy ministerstw rolnictwa oraz klimatu i środowiska. Najpierw trzeba zbilansować, jakie z tego tytułu są straty, jaki to jest rząd wielkości - dodał sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Jacek Czerniak.

Opracowanie: Magdalena Olejnik