Studencie, pobierasz rentę rodzinną? Bez tego dokumentu ZUS wstrzyma wypłatę

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Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą dostarczyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki. ZUS przypomina – brak dokumentu oznacza wstrzymanie wypłaty świadczenia. To ostatni dzwonek, by zadbać o swoje finanse.

Koniec października to kluczowy termin dla studentów korzystających z renty rodzinnej. Brak zaświadczenia z uczelni może oznaczać utratę świadczenia, a nawet konieczność zwrotu pieniędzy.

Jak przypomina portal prawo.pl, zaświadczenie z uczelni muszą złożyć osoby, które rozpoczęły studia w październiku, a także ci studenci, których poprzednie zaświadczenie straciło ważność.

Jeśli uczelnia wystawiła dokument na cały okres studiów, nie trzeba martwić się o coroczne formalności. Warto pamiętać, że ZUS może w dowolnym momencie sprawdzić, czy student rzeczywiście kontynuuje naukę.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli dalej się uczą – nawet do 25. roku życia. Wyjątek stanowią studenci kończący 25 lat na ostatnim roku studiów – oni mogą pobierać świadczenie do końca roku akademickiego.

Dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki przed 25. rokiem życia, mogą otrzymywać rentę rodzinną bez względu na wiek i status studenta.

Zaświadczenie – kiedy i na jak długo?

Jeśli uczelnia w zaświadczeniu wskaże pełny okres trwania nauki (np. pięcioletnie studia), ZUS wypłaca świadczenie przez cały ten czas. Jednak, gdy dokument wystawiono tylko na jeden rok akademicki, ostatnia wypłata renty rodzinnej została przekazana we wrześniu.

W takim przypadku, aby nie stracić świadczenia, należy do końca października dostarczyć nowe zaświadczenie oraz wniosek o dalszą wypłatę.

Spóźnisz się? Stracisz pieniądze!

Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Jeśli student spóźni się i dostarczy dokumenty dopiero w listopadzie, nie otrzyma pieniędzy za październik – te przepadną bezpowrotnie.

Studenci pobierający rentę rodzinną mają obowiązek informować ZUS o każdej zmianie, która wpływa na prawo lub wysokość świadczenia. W przypadku przerwania nauki należy niezwłocznie powiadomić Zakład. W przeciwnym razie, nienależnie pobrane świadczenie trzeba będzie zwrócić – wraz z odsetkami.