Na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata skazał sąd rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu dwóch mężczyzn oskarżonych o znęcanie się nad złapanym lisem. Wyrok nie jest prawomocny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformował rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej Stanisław Bar, na ławie oskarżonych zasiedli dwaj mieszkańcy wsi Solarnia: 75-letni Józef I. oraz 64-letni Tadeusz K., którzy złapali w pułapkę lisa, a następnie próbowali go zabić, znęcając się nad zwierzęciem z wyjątkowym okrucieństwem.

Do zdarzenia objętego aktem oskarżenia doszło w połowie lutego 2019 roku, na terenie prywatnej posesji. Dwaj oskarżeni złapali lisa w tzw. żywołapkę, a następnie próbowali go zabić, kłując widłami, strzelając z wiatrówki oraz podtapiając zwierzę zanurzając je w wodzie wraz z klatką. Lis przeżył dzięki interwencji pracownika Lasów Państwowych.



Za znęcanie się nad zwierzęciem sąd wymierzył obydwu oskarżonym kary po pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo zostali ukarani grzywnami w wysokości tysiąca i dwóch tysięcy złotych. Dodatkowo podsądni zostali zobowiązani do wpłaty po tysiąc złotych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Sąd orzekł także przepadek pułapki i karabinka pneumatycznego, który był użyty przez oskarżonych.