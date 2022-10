Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował, że straż pożarna w całym kraju rozpoczęła kontrolę stanu schronów i miejsc schronienia. Polityk zapewnił, że jest to działanie, które zostało wcześniej zaplanowane i ma związek z podstawami ochrony ludności i obrony cywilnej. W Polsce jest 62 tysiące takich obiektów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiceszef MSWiA wyjaśnił w poniedziałek w Polsat News, że jest kontrola stanu schronów i miejsc schronienia jest działaniem związanym z podstawami ochrony ludności i obrony cywilnej.

We wszystkich komendach powiatowych straży pożarnej rozpoczęto właśnie inwentaryzację stanu tych schronów - powiedział Maciej Wąsik. Dodał, że chodzi także o miejsca schronienia.

Jak wskazał, w całym kraju jest 62 tysiące tego typu obiektów. Przynajmniej tak zadeklarowały jednostki tym zarządzające, w głównej mierze samorządy. Strażacy sprawdzają, w jakim są stanie, czy są wyposażone, czy są zdolne do użytku. Jeśli nie, to będziemy podejmować działania, żeby je przystosować do użytku - wyjaśnił.

Dodał, że akcja sprawdzania schronów potrwa dwa miesiące. Będziemy przez dwa miesiące to solidnie wizytować, także inne obiekty, które można przystosować do tego czasu i będą stosowne komunikaty po zakończeniu tej inwentaryzacji - zapewnił Wąsik.

"Polska jest krajem bezpiecznym"

Wiceszef MSWiA zapewnił także, że Polska nie jest w żaden sposób zagrożona. Jesteśmy w NATO, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Nie jesteśmy uczestnikami tej wojny, choć mocno wspieramy Ukrainę, ale Polska jest krajem bezpiecznym - mówił Wąsik.

Zaznaczył, że inwentaryzacja schronów to działanie, które zostało wcześniej zaplanowane. Są to działania w pewien sposób rutynowe. Tu jest taka koincydencja zdarzeń z ostrzałem oczywiście cywilnego Kijowa, ale tak naprawdę ta akcja była już jakiś czas temu zaplanowana - stwierdził Wąsik.

Wiceszef MSWiA ocenił, że strażacy odpowiadają za obronę cywilną i oni najlepiej wiedzą, jakie rzeczy są potrzebne, żeby te schronienia funkcjonowały. Staż pożarna jest zawsze w gotowości i wydaje się, że to dobra decyzja, żeby właśnie oni zajmowali się tym zadaniem - powiedział Wąsik. Zaznaczył też, że straż pożarna będzie współpracować z innymi jednostkami ochrony cywilnej i samorządami.

"Przygotowujemy się na najczarniejsze scenariusze"

Wąsik podkreślił, że polska straż pożarna blisko współpracuje ze strażakami Ukraińskimi. Podpatrujemy jak oni organizują swoją obronę cywilną i też wyciągamy z tego pewne wnioski i wydaje się, jestem wręcz przekonany, że idziemy dobrą drogą - powiedział Wąsik.

Wiceszef MSWiA dodał, że jeśli chodzi o system ochrony cywilnej to będzie on budowany "w sposób bardziej dynamiczny" i bardzo duży nacisk zostanie położony na pierwszą pomoc.

Przygotowujemy się na najczarniejsze scenariusze. Do tego jesteśmy zobowiązani. Jesteśmy do nich przygotowani, choć istnieje małe prawdopodobieństwo, że one nastąpią - podkreślił wiceminister.