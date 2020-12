Obywające się od blisko trzech dekad w Krynicy-Zdroju Forum Ekonomiczne przez najbliższe lata organizowane będzie w Karpaczu – poinformował w czwartek marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

To Karpacz będzie gościł Forum Ekonomiczne w kolejnych latach / Maciej Kulczyński / PAP

Forum Ekonomiczne od 1992 roku nieprzerwanie było organizowane w Krynicy Zdrój. W tym roku, ze względu na pandemię, Forum odbyło się w Karpaczu w woj. dolnośląskim. Powodem przeniesienia imprezy do miejscowości pod Śnieżką była sytuacja epidemiczna w powiecie nowosądeckim.

W czwartek marszałek województwa dolnośląskiego poinformował, że organizator Forum Ekonomicznego wybrał ofertę Dolnego Śląska, która wskazuje Karpacz jak miejsce organizacji imprezy.



To ogromny sukces Dolnego Śląska. Dynamikę naszego rozwoju od lat podkreślają europejskie rankingi, a organizacja tego prestiżowego wydarzenia dodatkowo potwierdza naszą wysoką pozycję w Polsce i Europie. Oferta Dolnego Śląska okazała się najlepsza i chciałbym podziękować za pomoc w jej przygotowaniu prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi i burmistrzowi Karpacza Radosławowi Jęckow" - powiedział Przybylski.



W środę na stronie Forum Ekonomicznego poinformowano, że impreza ta po blisko trzech dekadach organizowania w Krynicy Zdrój, opuszcza to miasto. W tym roku wygasła bowiem umowa z Województwem Małopolskim i miastem Krynica Zdrój, a w prowadzonym postępowaniu przetargowym Krynica już odpadała. Pierwszeństwo w negocjacjach miało województwo dolnośląskie.



Umowa na organizację Forum Ekonomicznego w Karpaczu ma zostać podpisana w styczniu i obowiązywać przez osiem najbliższych lat. Organizatorem Forum jest Instytut Studiów Wschodnich. Co roku impreza gromadzi polityków z Polski zagranicy, prezesów największych firm, ekspertów oraz przedstawicieli świata kultury.