Związkowcy z LOT-u ograniczają strajk i robią przerwę w rozmowach z zarządem firmy do wtorku do godz. 10. W poniedziałek wynegocjowali przywrócenie do pracy 67 osób biorących udział w strajku. Rozmowy trwały pięć godzin, były kilkukrotnie przerywane.

REKLAMA