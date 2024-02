RCB przekazało, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wskazuje RCB, stopnie alarmowe "są sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności".

Premier Donald Tusk / Tomasz Gzell / PAP

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych - stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia).



Poinformowało, że stopień BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) obowiązuje na terytoriom całego kraju (zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.), stopień BRAVO (2. stopień zagrożenia) obowiązuje na terytoriom całego kraju (zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.). Natomiast stopień BRAVO (2. stopień zagrożenia) obowiązuje wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r.).



Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania - wyjaśniło RCB.



Dodało, że stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.



Z kolei stopień BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.