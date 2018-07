​Policja w Stalowej Woli zatrzymała 24-latka, który wjechał ciągnikiem do centrum handlowego przy ulicy Przemysłowej, a następnie siekierą rozbił witryny sklepu jubilerskiego. Chwilę później skierował się pod komendę miejską.

24-latek ze Stalowej Woli wjechał ciągnikiem rolniczym do hipermarketu. Nie powstrzymały go stojące przed budynkiem betonowe słupy. Udało mu się przejechać między nimi i uszkodzić drzwi wejściowe do sklepu oraz bankomat. Mężczyzna stłukł siekierą witryny w znajdującym się tuż obok salonie jubilerskim.

Chwilę po tym ciągnikiem podjechał przed komendę miejską policji i z impetem wjechał w bramę wjazdową, zupełnie ją niszcząc.

Tam na miejscu został od razu obezwładniony przez funkcjonariuszy policji.

Policja informuje, że nie ma osób poszkodowanych, a mężczyzna był trzeźwy. Nieznane są motywy jego działania.

W centrum handlowym zniszczone są drzwi wejściowej, bankomat oraz sklep jubilerski.



