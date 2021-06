​660 zarzutów usłyszał 23-latek z Siemianowic Śląskich, który za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego sprzedawał podrobione wkłady do golarek. Odpowie za oszustwa i naruszenie praw własności przemysłowej.

O sporządzeniu aktu oskarżenia i przesłaniu go do sądu poinformowała w środę siemianowicka policja. Postępowanie zainicjował producent oryginalnych produktów do golenia.

"Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą od kwietnia ubiegłego roku skrupulatnie zbierali materiał dowodowy w sprawie zgłoszenia dotyczącego sprzedaży w internecie podrobionych produktów. W wyniku ich żmudnej pracy 23-letni oszust usłyszał zarzut obejmujący 660 czynów z zakresu popełnionych oszustw i naruszeń praw własności przemysłowej" - relacjonowali siemianowiccy policjanci.



Według ustaleń postępowania, lista oszukanych przez 23-latka liczy 330 osób. To jego klienci z całej Polski, przekonani, że kupują oryginalne produkty. Aby dotrzeć do wszystkich pokrzywdzonych, policjanci z Siemianowic musieli korzystać z pomocy kolegów z innych jednostek.



Całe postępowanie trwało kilkanaście miesięcy. 23-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Może mu grozić kara do 8 lat więzienia.