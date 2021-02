Zimno, pochmurno i z opadami śniegu - tak można opisać prognozę pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe dni. W poniedziałek termometry mogą pokazać nawet -12 st. C. Mróz ma utrzymywać się także we wtorek. Synoptycy przewidują wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych.

Zdjęcie ilustracyjne / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / PAP/EPA

Nadchodzący poniedziałek będzie pochmurny i wietrzny z opadami śniegu w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Padający śnieg będzie powodował ograniczenie widzialności do 200 m. Poza północną Polską grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o ok. 10 cm, a na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie - o ok. 15 cm



Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny może spaść deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, który będzie powodował gołoledź. Temperatura maksymalna od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -7 st. C w centrum i na zachodzie, do 1 st. C na południowym wschodzie.



W poniedziałek spodziewany jest także umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 65 km/h. Będzie to wiatr wschodni i północno-wschodni. Dość silnie powieje także nad morzem, gdzie prędkość wiatru osiągnie 35-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Jak prognozuje IMGW, wiatr będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.



Pogoda na noc

W nocy z poniedziałku na wtorek umiarkowane opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Wschodnim. Na południowym wschodzie początkowo możliwe będą opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Grubość pokrywy śnieżnej w większości kraju zwiększy się o ok. 5 cm, a na Pomorzu Wschodnim o ok. 10 cm.

Będzie także mroźno. Temperatura minimalna wyniesie od -13 st. C miejscami na Kaszubach i południu kraju, do -6 st. C na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale początkowo miejscami na północy w porywach do 65 km/h. Dość silnie powieje nad morzem, gdzie wiatr osiągnie prędkość 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Podobnie jak w dzień będzie on miejscami powodował zawieje i zamiecie śnieżne.



Jaka pogoda czeka nas we wtorek?

Pochmurno będzie również we wtorek. Miejscami będzie można się spodziewać jeszcze słabych opadów śniegu, jedynie na północy Pomorza Wschodniego mogą to być opady umiarkowane powodujące przyrost pokrywy śniegowej o ok. 10 cm. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od -10 st. C na północnym wschodzie, około -6 st. C w centrum i na zachodzie, do -2 st. C na południowym wschodzie kraju.

W większości kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny i silny o prędkości 30-40 km/h, porywisty. Na północy możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.