Onet sprawdził, kim są ludzie, którzy – według dziennikarzy "Superwizjera" TVN – zajmują się prowadzeniem hotelu na godziny w kamienicy należącej do obecnego szefa NIK, Mariana Banasia.

W kamienicy wynajmowano pokoje na godziny / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformował "Superwizjer", Marian Banaś, były minister finansów i obecny szef NIK, posiada kamienicę w krakowskim Podgórzu. Jak ustalili dziennikarze, ma tam znajdować się pensjonat, gdzie wynajmowane są pokoje na godzinę. Ekipa TVN odwiedziła pensjonat z ukrytą kamerą.

Dziennikarz TVN Bertold Kittel chciał porozmawiać z osobami zajmującymi się przybytkiem. Siedzący na recepcji mężczyzna, który zachowywał się jak właściciel pensjonatu, odmówił. W pewnym momencie stwierdził, że "zadzwoni do Banasia". Po rozmowie przekazał, że polityk nie życzy sobie udzielania informacji na temat kamienicy.

Mężczyzna to jeden z braci K., w przeszłości mający spore problemy z prawem. Jak pisze Onet, bracia zajmowali się m.in. prowadzeniem domów publicznych. W 2005 r. brali udział w porachunkach między grupami sutenerów. Uzbrojeni w niebezpieczne przedmioty bandyci starli się w rejonie krakowskiego Kazimierza, a w wyniku walki ranny został policjant. Obaj zostali prawomocnie skazani za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Jak wynika z rejestru przedsiębiorstw, Janusz K. prowadzi obecnie firmę handlowo-usługową, która zajmuje się wynajmowaniem pokoi na godzinę.

Dziś bracia K. to raczej zapomniane postaci krakowskiego półświatka. Jeśli miałbym już ich umiejscowić, to są "trzeciorzędni". Lata temu zajmowali się sutenerką, kiedy to było "popularne". To jednak dawne czasy, swoje odsiedzieli. Nie kojarzę, aby przeciwko nim były teraz prowadzone jakieś postępowania - mówi Onetowi jeden z policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

K. po latach stwierdzili, że łatwo można zarobić pieniądze na wynajmowaniu pokoi na godziny. Mają znajomości z dawnych lat. Część dziewczyn spotykających się za pieniądze korzysta z usług braci K. i wynajmuje pokoje. Dodatkowo z tych usług korzystają też ludzie, którzy zdradzają swoich partnerów. Takich hotelików na godziny w mieście jest zresztą sporo. Nawet niedaleko naszej komendy jest jeden - opowiada informator Onetu.

Z dokumentów, z którymi zapoznał się Onet, wynika, że Marian Banaś został właścicielem krakowskiej kamienicy przy ul. Krasickiego 24 już w maju 2000 r. W oświadczeniu majątkowym były szef Krajowej Administracji Skarbowej wykazał ją dopiero w 2015 r.

Wczoraj CBA poinformowało, że bada oświadczenie majątkowe Mariana Banasia. Kontrola ma zakończyć się w drugiej połowie października. Banaś zadeklarował, że do czasu zakończenia kontroli oświadczeń majątkowych zawiesza sprawowanie funkcji szefa NIK.