"Polski żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie cię obrazić" - podkreślił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro odnosząc się do warunkowego umorzenia przez wrocławski sąd sprawy byłego posła i opozycjonisty z czasów PRL Władysława Frasyniuka oskarżonego o znieważenie żołnierzy.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej / Paweł Supernak / PAP

Wrocławski sąd warunkowo umorzył wczoraj sprawę Władysława Frasyniuka oskarżonego o znieważenie żołnierzy. Chodzi słowa, które padły na antenie TVN24. Orzeczenie jest nieprawomocne. Prokuratura zapowiedziała apelację.

Minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych umieścił komentarz do artykułu, który opisuje sprawę Frasyniuka. "Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu" - napisał Ziobro na Twitterze.



Wypowiedź dotycząca funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę padła w sierpniu zeszłego roku na antenie TVN24. Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi - mówił wówczas Frasyniuk. Dodał, że w taki sposób nie postępują żołnierze.

Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie - powiedział wówczas Frasyniuk.



Prokuratura Okręgowa w Warszawie akt oskarżenia wobec Frasyniuka skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 23 grudnia 2021 r. Proces rozpoczął się w czerwcu 2022 r. Były niejawny. Wczoraj sędzia Anna Borkowska wydała orzeczenie w tej sprawie. Sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby. Frasyniuk ma też zapłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.