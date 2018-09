23 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej z kilku powiatów gasiły pożar hotelu w miejscowości Krzywe w pobliżu Wigierskiego Parku Narodowego na Podlasiu. Budynek miał kilka kondygnacji i drewniane poddasze, znajdowały się w nim hotel, restauracja i sale bankietowe. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / Archiwum RMF FM

Jak poinformował dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, pożar był tak duży, że strażakom z Suwałk musiały pomóc jednostki z powiatów sejneńskiego i augustowskiego. W sumie 23 zastępy gasiły płomienie przez ponad trzy godziny.

Według strażaków, pożar powstał na drewnianym poddaszu i szybko się rozprzestrzeniał, gdyż dach był wykonany z drewnianego wióra.

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wszyscy goście i pracownicy opuścili hotel, kiedy zauważyli pożar.

W tej chwili budynek nie nadaje się do użytkowania i potrzebna będzie jego całkowita odbudowa. Straty ma oszacować właściciel obiektu. Wstępnie wiadomo, że będzie to co najmniej kilka milionów złotych.