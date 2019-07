Cywile mogli się dziś przekonać, jak to jest być żołnierzem. Na terenie 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie kilkadziesiąt osób - w tym 14 kobiet - ćwiczyło między innymi kopanie okopów, strzelanie czy rzucanie granatami.

Uczestnicy sami mają okazję zobaczyć, jak to jest na przykład wisieć pod czaszą spadochronu na ćwiczebnych uprzężach, uczą się także celowania bronią, bezpiecznego posługiwania się nią, jest także rzut granatem - mówi kpt. Agata Niemyjska.

Szkolenia odbywają się w czterech blokach szkoleniowych - to między innymi posługiwanie i strzelanie z broni, szkolenie z wychowania fizycznego, nauka rzutu granatem szkolenie spadochronowo-desantowe - mówi kpt. Bartosz Miller. Każdy zapoznaje się ze sprzętem spadochronowym, poznaje organizację i techniki skoków oraz jak wygląda przygotowanie do skoku. Każdy może zobaczyć, jak wygląda normalny dzień żołnierza naszej brygady - dodaje Miller.



Akcje "Zostań żołnierzem" odbywają się przez całej lato w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Potrwają do 24 sierpnia.