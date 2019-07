Kilkakrotnie wzywani byli ratownicy TOPR na pomoc poszkodowanym turystom. W rejonie szczytu Giewontu mężczyzna został raniony spadającym kamieniem. Ratownicy pomagali też turyście, który złamał nogę idąc w rejonie Myślenickich Turni, gdzie przebiega popularny szlak na Kasprowy Wierch.

Tylko dziś ratownicy TOPR interweniowali kilka razy / Maciej Nycz / RMF FM

Jeden turysta, znajdujący się w rejonie szczytu Giewontu, został raniony spadającym kamieniem. Ratownicy przy pomocy śmigłowca przetransportowali poszkodowanego do szpitala w Zakopanem - poinformował ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski.



TOPR-owcy pomagali też innemu turyście, który złamał nogę idąc w rejonie Myślenickich Turni, gdzie przebiega popularny szlak na Kasprowy Wierch. Pomocy potrzebował także turysta, który doznał urazu nogi wychodząc na najwyższy szczyt w Polsce, Rysy. Ten mężczyzna nie mógł kontynuować wyprawy, dlatego ratownicy zabrali poszkodowanego na pokład śmigłowca w rejonie Buli pod Rysami i przetransportowali go do zakopiańskiego szpitala.



W pierwszych dniach lipca w Tatarach jest bardzo duży ruch turystyczny. Najbardziej oblegane jest Morskie Oko. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego radzą turystom, aby osoby wybierające się w ten kierunek korzystali z komunikacji zbiorowej, ponieważ parkingi na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie zapełniają się już we wczesnych godzinach rannych.

Warunki do uprawiania turystyki są dobre, ale w wysokich partiach gór, w żlebach i miejscach zacienionych wciąż zalegają płaty zmrożonego śniegu. Tak jest m.in. w rejonie Orlej Perci czy szlaku na Rysy.