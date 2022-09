Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 32,9 proc. – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Deklarowana frekwencja przekroczyła 50 proc.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Krzysztof Świderski / PAP

Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,1 proc. Na Polskę 2050 chce głosować 10,6 proc. respondentów. Lewica może liczyć na 9,0 proc. głosów, PSL - Koalicja Polska na 6,3 proc., a Konfederacja na 5,6 proc. 8,5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo będzie głosować. Deklarowana frekwencja zwiększyła się z 48,3 proc. w sierpniu do ponad 50 proc.

W porównaniu z sondażem IBRiS sprzed miesiąca, w najnowszym badaniu PiS zyskuje 2 punkty procentowe, prawie tyle samo KO. Tracą natomiast Polska 2050 - 2 pkt proc. i Lewica - 1 pkt proc.

PiS będzie budował mobilizację na polaryzacji, by osiągnąć ok. 38 proc., co wciąż jest możliwe. A PO chce zyskać na osłabianiu mniejszych, niżej notowanych ugrupowań, gdzie głównym dawcą punktów jest ugrupowanie Szymona Hołowni - skomentował badania szef IBRiS Marcin Duma.

Sondaż zrealizowano w dniach 23-24 września br. na grupie 1100 respondentów.