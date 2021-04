​Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie zdobyłaby większości - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Pomniejsi członkowie Zjednoczonej - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina - nie mieliby szans wejść do parlamentu, gdyby nie startowali z list PiS-u.

REKLAMA