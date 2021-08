38,5 proc. badanych uważa, że parlament nie dotrwa do końca kadencji w 2023 r. po wyjściu z rządu Porozumienia – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. 28,6 proc. badanych jest zdania, że wcześniejszych wyborów nie będzie. 32,9 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Gmach Sejmu / Leszek Szymański / PAP

Jak przypomina rp.pl, Porozumienie formalnie opuściło rząd decyzją swoich władz 11 sierpnia. Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina.



Gowin i politycy z nim związani krytycznie odnosili się do rozwiązań Polskiego Ładu, które oznaczały podwyżkę obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Lider Porozumienia kategorycznie sprzeciwiał się też przyjęciu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej "lex TVN".



W liście opublikowanym we wtorek na stronie internetowej Porozumienia Gowin stwierdził, że PiS zerwało koalicję i zakończyło projekt Zjednoczonej Prawicy. "Jeśli ktoś pyta mnie dziś, kim jest Jarosław Gowin; jeśli zastanawia się, po co jestem w polityce i po co istnieje Porozumienie - to odpowiedź jest oczywista. Jestem dokładnie tam, gdzie byłem zawsze. Porozumienie jest dokładnie tam, gdzie było od swego początku. Tym, co definiuje mnie i całe nasze środowisko, jest wierność naszym politycznym przekonaniom oraz gotowość do poświęcenia stanowisk i przywilejów dla ich obrony" - napisał lider ugrupowania, nawiązując do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z uroczystości wręczenia mu dymisji.



"Życie publiczne zamieniło się w nieustanną wojnę wszystkich ze wszystkimi. Argumenty zostały zastąpione demagogią i nienawiścią. Dlatego też części Polaków zrozumienie naszych wyborów i ich akceptacja nie przyjdą łatwo. Wymaga to bowiem przezwyciężenia złych emocji, jakie od 2005 roku wyzwala wojna polsko-polska. W trakcie mojej politycznej drogi po raz drugi opuszczam obóz władzy w momencie, kiedy kontroluje on praktycznie wszystko. I po raz drugi robię to nie dlatego, że to ja zmieniłem poglądy czy postulaty" - dodał Gowin.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 sierpnia 2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.