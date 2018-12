Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w grudniu, PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) uzyskałoby 41 proc. poparcia osób deklarujących udział w głosowaniu; na PO zagłosowałoby 24 proc., na PSL - 7 proc., na ruch Kukiz'15 - 5 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Do Sejmu weszły 4 ugrupowania (zdj. ilustracyjne) / Archiwum RMF FM

Jak podaje CBOS, PiS stracił w porównaniu do poprzedniego sondażu z listopada 1 pkt proc.; PO zyskała 3 pkt proc; wynik PSL nie uległ zmianie, a Kukiz' 15 - spadł o 1 pkt proc.

Pozostałe ujęte w sondażu partie nie przekroczyłyby 5 proc. progu wyborczego.



SLD w sondażu uzyskał 4 proc. (spadek o 1 pkt proc.); partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego otrzymałaby 3 proc. (bez zmian), a Nowoczesna - 2 proc. (bez zmian w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca). Po 1 proc. poparcia uzyskały: Partia Razem (spadek o 1 pkt proc.) oraz Partia Zieloni i Ruch Narodowy, które - jak podaje CBOS - nie były uwzględniane w poprzednim sondażu.



2 proc. badanych wybrało odpowiedź: "inna partia". Według CBOS wśród wskazywanych przez tych respondentów ugrupowań najczęściej pojawia się "nowa inicjatywa firmowana przez Roberta Biedronia".



Niezdecydowanych, któremu ugrupowaniu udzieliliby poparcie, było 10 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach, czyli tyle samo, co w ubiegłym miesiącu.



Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku grudnia, wzięłoby w nich udział 75 proc. ankietowanych (tyle samo co w dwóch poprzednich badaniach CBOS), do urn nie poszłoby 15 proc. (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z listopada), a niezdecydowanych było 11 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.).



Jak zauważa CBOS, grudzień nie przyniósł dużych zmian w układzie sił na scenie politycznej; największym odsetkiem sympatyków cieszy się nadal partia rządząca, a drugie miejsce zajmuje - tak jak przed miesiącem - PO. "W porównaniu z pomiarem sprzed miesiąca najsilniejsza partia opozycyjna zyskała na popularności, a poparcie dla niej rośnie trzeci miesiąc z rzędu, czyli od czasu kampanii wyborczej i wyborów samorządowych. Podobnie nieco lepszy wynik niż przed wyborami samorządowymi osiąga ostatnio PSL" - wskazują autorzy badania.



Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 listopada - 9 grudnia 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

