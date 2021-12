Polska jest podzielona pogodowo. "Na północy jest mroźno i pada śnieg, zaś na zachodzie kraju pogoda jest deszczowa" – przekazał Karol Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Organizacja wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami śniegu i marznącego deszczu. Obowiązują one na terenie prawie całego kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Uważajcie na oblodzenia

Alerty o oblodzeniach wydano niemal dla całego kraju - obowiązują w centralnej, południowej, zachodniej i wschodniej części Polski. W tych regionach IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura powietrza obniży się do około -5 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -8 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do godzin porannych we wtorek, a w niektórych częściach kraju nawet do środy.

Zawieje i zamiecie śnieżne

Z kolei na północy i północnym wschodzie Polski synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, spowodowanymi opadami śniegu oraz wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Wiatr będzie wiał z północy i północnego zachodu. Ponadto, na południu kraju, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Alerty pierwszego stopnia, ze względu na opady marznącego deszczu, obowiązują na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz na Śląsku i w Małopolsce oraz w województwie świętokrzyskim. Na tym obszarze rano drogi i chodniki mogą być śliskie.

Ile stopni na termometrach?

Temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie minus 3 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - do 8 stopni. Na Wybrzeżu mocny wiatr i śnieg spowodują zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr może tam dochodzić w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody na noc

W nocy w całej Polsce zacznie spadać temperatura. Na południu - w nocy i nad ranem - zacznie się ochładzać i zamiast dodatnich temperatur termometry wskażą poniżej zera, będzie także padał marznący deszcz.

W centrum Polski oraz na zachodzie i południu na drogach będzie ślisko.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie minus 10 stopni na północy kraju. Najcieplej na południu - minus 2 stopnie. Wiatr w całym kraju będzie porywisty, co spotęguje odczucie chłodu.