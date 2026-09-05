SMS z przypomnieniem przed zabiegiem w szpitalu. Ważne zmiany w NFZ

RMF24

Od 1 października kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez NFZ. W życie weszło rozporządzenie w tej sprawie. Regulacja jest częścią zapowiadanych przez szefową MZ zmian w ochronie zdrowia. Co to oznacza dla pacjentów?

Kolejki do zabiegów szpitalnych z istotną zmianą

Zmiany mają związek z nowelizacją rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Zgodnie z dokumentem centralnie monitorowany ma być harmonogram przyjęć na 15 zabiegów szpitalnych:

koronarografia,

wszczepienie oraz wymiana rozrusznika jednojamowego oraz dwujamowego,

implantacja wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu,

wszczepienie oraz wymiana stymulatora nerwu błędnego,

artroskopia lecznicza stawu kolanowego,

artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych,

plastyka więzadeł pobocznych kolana,

usunięcie migdałków,

zabiegi na przegrodzie nosowej,

termolezja,

operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka,

operacja przepukliny pachwinowej,

operacja usunięcia żylaków kończyny dolnej

operacja palucha koślawego.

O te świadczenia zostanie rozszerzona aplikacja Kolejki Centralne (AP KOLCE). To narzędzie Narodowego Funduszu Zdrowia do elektronicznego rejestrowania i prowadzenia list oczekujących w skali kraju. Dostęp do niego mają szpitale i przychodnie. Teraz harmonogramy przyjęć na powyższe zabiegi placówki prowadzą we własnych systemach informatycznych.

Co to oznacza dla pacjentów?

W uzasadnieniu napisano, że prowadzenie harmonogramów przyjęć w aplikacji AP KOLCE zapewnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia dostęp do aktualnych danych dotyczących czasów oczekiwania oraz liczby osób oczekujących na takie świadczenie w skali kraju. Dzięki temu NFZ uzyska możliwość bieżącego monitorowania prawidłowości prowadzenia list oczekujących, prowadzenie szczegółowych analiz czasów oczekiwania oraz eliminowanie przypadków wielokrotnych zapisów tej samej osoby na to samo świadczenie.

Dla pacjentów oznacza to, że będą otrzymywali od Narodowego Funduszu Zdrowia SMS-y przypominające o wyznaczonym terminie zabiegu.

Natomiast 10 kolejnych procedur ma być objętych obowiązkiem prowadzenia przez podmioty medyczne odrębnych harmonogramów. Chodzi m.in. o endoskopię jelit, trzustki, przełyku i żołądka, wszczepienie implantów do kręgosłupa czy wycięcie pęcherzyka żółciowego.

Nie wszystkie zmiany weszły w życie od razu

Regulacja dotyczy też personelu medycznego. W rejestrze ma być podawany numer PESEL osoby udzielającej świadczenia, obok identyfikatora związanego z wykonywanym przez nią zawodem, „co pozwoli na jej jednoznaczną identyfikację i uniknięcie sytuacji sprawozdawania udzielania świadczeń przez tę samą osobę w tym samym czasie u różnych świadczeniodawców” – napisano w uzasadnieniu.

Pracował 304 godziny w miesiącu. Raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wykazał liczne nieprawidłowości dotyczące zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ oraz wykorzystania szpitalnych pomieszczeń.

Rozporządzenie weszło w życie w sobotę z wyjątkami. Wśród nich jest m.in. termin, od którego mają być przekazywane do NFZ dane identyfikujące osoby wykonujące zawody medyczne. Ta część przepisów wejdzie w życie 1 listopada 2026 r.

Od 1 października 2026 r. ma zostać poszerzona aplikacja AP KOLCE o wymienione w rozporządzeniu 15 zabiegów szpitalnych, a od 1 stycznia 2027 r. placówki medyczne będą zobowiązane prowadzić swoje odrębne harmonogramy przyjęć m.in. na endoskopię jelit, czy wycięcie pęcherzyka żółciowego.

Rozporządzenie stanowi część pakietu zmian zapowiadanych przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańska-Grendę 8 lipca, w związku z ujawnianymi nieprawidłowościami w ochronie zdrowia.