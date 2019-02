Bardzo złą jakość powietrza odnotowano na wielu stacjach pomiarowych, zwłaszcza na Śląsku - wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Smog dusi także mieszkańców miejscowości na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, a także w Małopolsce i na Mazowszu.

Smog w Katowicach (zdjęcie ilustracyjne) / Andrzej Grygiel / PAP

W województwie śląskim bardzo zła jakość powietrza występuje w Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim oraz Żywcu. W województwie małopolskim najgorsza jakość powietrza jest Nowym Targu i Tarnowie.

Na większości stacji pomiarowych w Warszawie jakość powietrza oznaczona jest jako umiarkowana, jest ona jednak bardzo zła w Otwocku.



Bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychają również mieszkańcy Nowej Rudy i Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku oraz Dębicy i Jarosławia na Podkarpaciu.



Bardzo zła jakość powietrza oznacza, że stężenie pyłów PM10 wynosi ponad 201 µg/m3, natomiast stężenie pyłów PM2,5 - ponad 121 µg/m3.



Powietrze ma wówczas negatywny wpływ na zdrowie. W takiej sytuacji osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się, by ograniczyły to do niezbędnego minimum. Długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym i odpornościowy.