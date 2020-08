Prywatny śmigłowiec spadł do Wisły w okolicy miejscowości Czosnów na Mazowszu. Ranne są dwie osoby.

Służby na miejscu wypadku / Leszek Szymański / PAP

Prywatna maszyna wystartowała z lotniska w Modlinie. Śmigłowiec wpadł do Wisły w gminie Czosnów na Mazowszu. Pasażerowie - kobieta i mężczyzna w wieku 25-30 lat - zostali wyłowieni z wody przez rzeczny patrol policji.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało kobietę do szpitala. Służby określają jej stan jako zagrażający życiu. Mniej poszkodowany został mężczyzna, choć także mowa o ciężkim stanie. On karetką pogotowia został przewieziony do szpitala w Płocku.

Mamy potwierdzone, że w środku maszyny oprócz tych dwóch osób nikogo więcej nie było. Na szczęście na razie nie widać, aby wyciekało z niej paliwo lotnicze. Prewencyjnie będziemy jednak rozkładać zapory, które będą miały za zadanie ewentualne ograniczanie jakiś wycieków - poinformował rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Na miejsce jadą przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Straż pożarna będzie postępować zgodnie z ich zaleceniami. Czy ten śmigłowiec wydobyć, czy go pozostawić w wodzie - to będzie decyzja komisji. My jesteśmy gotowi do działań - podkreślił Kierzkowski.

Służby na miejscu wypadku / Leszek Szymański / PAP





Na miejscu wypadku obecnie pracuje około 40 strażaków, w tym płetwonurek. Jest też służba ratownicza z lotniska w Modlinie oraz policja.