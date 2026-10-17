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Śmiertelny wypadek w Sopocie. Samochód uderzył w drzewo

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (18:32)

Tragiczny wypadek drogowy w Sopocie. Nie udało się uratować życia kierowcy, który przy ul. 3 Maja uderzył samochodem osobowym w drzewo.

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Śmiertelny wypadek w Sopocie. Samochód uderzył w drzewo
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 16.00. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że samochód osobowy uderzył w drzewo. 

Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować. 

Samochodem podróżowała tylko jedna osoba.

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Wypadek Trójmiasto

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