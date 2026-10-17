Śmiertelny wypadek w Sopocie. Samochód uderzył w drzewo

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Tragiczny wypadek drogowy w Sopocie. Nie udało się uratować życia kierowcy, który przy ul. 3 Maja uderzył samochodem osobowym w drzewo.

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 16.00.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że samochód osobowy uderzył w drzewo.

Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Samochodem podróżowała tylko jedna osoba.

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej.