Śmiertelny wypadek w Sopocie. Samochód uderzył w drzewo
Opracowanie:
Jan Matoga
Publikacja: Dzisiaj, 17 października (18:32)
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Tragiczny wypadek drogowy w Sopocie. Nie udało się uratować życia kierowcy, który przy ul. 3 Maja uderzył samochodem osobowym w drzewo.
Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 16.00.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że samochód osobowy uderzył w drzewo.
Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Samochodem podróżowała tylko jedna osoba.
Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej.