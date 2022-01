Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci wicenaczelnika wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej Komendy Rejonowej na Pradze Północ. Ciało policjanta znaleziono w jego samochodzie zaparkowanym przy byłej fabryce FSO przy ul. Jagiellońskiej. Miał ranę postrzałową głowy.

Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu 151 kk., czyli doprowadzenia do samobójstwa.

Według ustaleń śledczych wicenaczelnik wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI swoim prywatnym samochodem przyjechał 11 stycznia przed fabrykę FSO przy ulicy Jagiellońskiej 88. 12 stycznia ujawniono jego ciało w samochodzie. Miał ranę postrzałową głowy. Przestrzelona była również lewa tylna szyba samochodu - tłumaczyła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Samochód był zablokowany od środka i miał włączony silnik - podała.





Zabezpieczono monitoring

Na miejscu prokurator przeprowadził oględziny miejsca i zwłok z udziałem biegłego z zakresu balistyki. Zabezpieczony do sprawy został monitoring - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.



Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła PAP na monitoringu widać moment, w którym funkcjonariusz policji parkuje przed fabryką FSO. Nieoficjalnie też wiadomo, że mężczyzna nie pozostawił listu pożegnalnego a broń, którą znaleziono w samochodzie była służbowa.



Ciało zostało przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przyprowadzona sekcja zwłok - dodała prokurator. Jej wstępne wyniki najprawdopodobniej będą znane na początku przyszłego tygodnia.



Jak udało się dodatkowo ustalić PAP policjant niedawno dostał nominację na wicenaczelnika wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.