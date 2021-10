​Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci 51-letniej obywatelki Ukrainy, której ciało znaleziono w jednym z hosteli w Starachowicach. Nie wykluczone, że do śmierci kobiety przyczynił się osoby trzecie.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Jak poinformował Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, przed południem służby ratunkowe dostały wezwanie z jednego ze starachowickich hosteli. Ze zgłoszenia wynikało, że 51-letnia obywatelka Ukrainy będąca gościem obiektu, nie daje oznak życia.

Na miejsce udała się załoga pogotowia ratunkowego, pomimo udzielanej pomocy życia kobiety nie udało się uratować. Na miejscu przez kilka godzin działali policjanci pod nadzorem prokuratury - powiedział PAP Kusiak.



Niewykluczone, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. W tej sprawie będzie prowadzone śledztwo, które da odpowiedź na to pytanie - dodał funkcjonariusz.



Prokuratura Rejonowa w Starachowicach na razie nie udziela szczegółowych informacji. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.