Smartfon kryje w sobie znacznie więcej informacji niż zwyczajny telefon komórkowy starszej generacji. W pamięci urządzenia znajdziesz nie tylko listę kontaktów, ale także dostęp do poczty e-mail, profili w mediach społecznościowych czy dane umożliwiające logowanie do bankowości elektronicznej. Jeśli taki sprzęt w wyniku zgubienia albo kradzieży wpadnie w niepowołane ręce, może to spowodować poważne kłopoty. Dlatego tak ważne są odpowiednie zabezpieczenie. PIN składający się z czterech liczb można odgadnąć. Co innego linie papilarne – te są wyjątkowe i niepowtarzalne dla każdego użytkownika. Dlatego właśnie odblokowywanie telefonu odciskiem palca to bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie. Chcesz kupić telefon z czytnikiem linii papilarnych? Zobacz, który polecamy!

/ Materiały prasowe Jaki telefon z czytnikiem linii papilarnych? Czytnik linii papilarnych w telefonie - kiedyś nowość, a dziś standard stosowany u wszystkich liczących się producentów elektroniki. Szukając modelu z taką formą zabezpieczenia, można przebierać w wielu różnych ofertach. Jaki telefon polecimy? Oto lista pięciu ciekawych urządzeń - każde innej firmy. Smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G Motorola to marka, która liczyła się w świecie telefonów na długo przed tym zanim pojawiły się dotykowe ekrany i powszechny dostęp do szybkiego internetu. Dziś firma wciąż radzi sobie nieźle, czego najlepszym przykładem omawiany model Edge 30. Smartfon oparty na Androidzie wykorzystuje łączność 5G, ma dobry procesor i 8 GB pamięci RAM. Zaletą jest także wysoka częstotliwość odświeżania ekranu - aż 120 Hz. Urządzenie można błyskawicznie naładować, korzystając z funkcji szybkiego ładowania TurboPower 68W. Do tego telefon jest lekki i poręczny! Samsung Galaxy A54 Następny polecany telefon z czytnikiem linii papilarnych to model Samsunga - producenta z Korei Południowej, który sprzedaje najwięcej smartfonów na świecie. A54 nie jest wprawdzie modelem flagowym, ale ma wiele cech charakterystycznych dla urządzeń z wyższej półki. Na pewno zaletą jest wodoodporność i pyłoszczelność, którą potwierdza certyfikat IP67. Oprócz tego warto odnotować, że ma pojemną baterię, łączność 5G i robi bardzo dobre zdjęcia dzięki optycznej stabilizacji obrazu. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Chińskie telefony cieszą się w Polsce dużą popularnością, ponieważ oferują nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w przystępnej cenie. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ jest dobrym tego przykładem. Smartfon krorzysta z łączności 5G, ma znakomite aparaty fotograficzne (w tym tylny z matrycą 200 Mpix), a do tego ekran AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania i z dobrym poziomem jasności. Oprócz czytnika linii papilarnych ma także funkcję odblokowania telefonu za pomocą twarzy (AI Face Unlock). OPPO Reno 8T Następny smartfon z Chin, który przyciąga uwagę, dzięki niskiej cenie i dobrym opiniom. Tym razem mowa o modelu, który nie ma łączności 5G, ale ten drobny mankament jest mało istotny, jeśli spojrzysz na zalety. Na korzyść przemawia na pewno pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, głośniki stereo czy dobre aparaty (w tym główny 100 Mpix). Huawei Nova 11 Pro Listę naszych propozycji zamyka telefon firmy Huawei. To dobry wybór dla osób, które preferują duże ekrany - lekko zaokrąglony wyświetlacz ma aż 6,78 cala. Innym wyróżnikiem jest bardzo mocny procesor Snapdragon 778G. Funkcja SuperCharge Turbo sprawia, że telefon można naładować w ciągu zaledwie 20 minut. Dzięki świetnym aparatom fotograficznym bez problemu wykonasz piękne zdjęcia portretowe, uwiecznisz piękne widoki czy uchwycisz grupowe selfie z obiektywem szerokokątnym.

Czytnik linii papilarnych w telefonie - podsumowanie Bezpieczeństwo danych w dzisiejszych czasach jest ogromne ważne. Dlatego zamiast przestarzałych zabezpieczeń w postaci numeru PIN, lepiej wybrać nowoczesne i bardziej niezawodne metody, jak używanie czytnika linii papilarnych. Na szczęście lista telefonów korzystających z tej funkcji jest bardzo długa, więc na pewno znajdziesz taki, który będzie ci odpowiadał. Zobacz wszystkie smartfony w sklepie MediaMarkt! RMF 24