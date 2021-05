Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Lewe faktury, które wystawiali jej członkowie, były warte ponad miliard złotych. Zatrzymano 34 osób. Usłyszały między innymi zarzuty zbrodni VAT-owskiej.

Grupa składała się z sieci firm, działających w kilku województwach. Do tej pory ustalono ich około 100. Wystawiały one faktury kosztowe, które były nabywane przez inne podmioty. Miały dokumentować zakup i sprzedaż towarów i usług budowlanych, transportowych, czy w branży IT.

Chodziło między innymi o obniżanie należności podatkowych.

"Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wszczął 73 kontrole celno-skarbowe u korzystających z pustych faktur. Skarb Państwa odzyskał już ok. 10 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT" - czytamy w komunikacie służb.

W związku ze sprawą zatrzymano szefostwo grupy, nabywców fałszywych faktur oraz osoby, na które zakładano tzw. irmy słupy.

W prokuraturze regionalnej w Warszawie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty między innymi tak zwanej "zbrodni vatowskiej".

Grozi za to nawet 25 lat więzienia.