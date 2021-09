​Kurier jednej z firm przewozowych molestował nastolatkę w miejscowości pod Słupskiem. Podczas dostarczania paczki złapał ją za pośladki. Mężczyzna został już zatrzymany i usłyszał zarzut.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak podaje "Głos Pomorza", do sytuacji miało dojść pod koniec zeszłego tygodnia. Kurier przyjechał z paczką do domu, w którym mieszkała 14-latka. Tam wprosił się do pomieszczenia i próbował rozmawiać z dziewczyną, wypytując ją o szkołę i wiek. W pewnym momencie złapał ją za pośladki.

Do nastolatki zadzwoniła w tym momencie koleżanka. Dziewczyna udała, że rozmawia z matką, dzięki czemu udało się pozbyć kuriera z domu.

32-latek został wkrótce później zatrzymany. Słupska prokuratura poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec pokrzywdzonej poniżej 15 roku życia. Kurier nie przyznał się do molestowania. Nie trafił też do aresztu, w związku z czym śledczy chcą złożyć zażalenie.

Mężczyzna ma zakaz zbliżania do 14-latki i kontaktowania się z nią. Nie może też wjeżdżać do miejscowości, w której mieszka nastolatka.