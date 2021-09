Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę zarzutów dotyczących znęcania się psychicznego i molestowania młodych koszykarek ze szkoły sportowej w Łomiankach - poinformowało w czwartek Biuro RPO. Wystąpienia Rzecznika w tej sprawie trafiły do mazowieckiej kurator i Polskiego Związku Koszykówki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak przekazało Biuro Rzecznika, w sprawie tej RPO podjął postępowanie wyjaśniające po informacjach medialnych. "Media poinformowały, że oskarżenia wysunęły byłe uczennice elitarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach pod Warszawą, nad którą nadzór pełni PZKosz. Według nich w szkole miało dochodzić do poniżającego traktowania, znęcania się oraz przypadków molestowania seksualnego przez trenera, byłego pracownika szkoły" - przypomniano w komunikacie na stronie Biura.

Dlatego RPO wystąpił do prezesa Polskiego Związku Koszykówki Radosława Piesiewicza o wskazanie, czy podjęto odpowiednie działania zlecone ustawą związkowi sportowemu. Ponadto poprosił "o wskazanie, jakie są mechanizmy reagowania w szkole w Łomiankach w celu uniknięcia podobnych sytuacji". "Chodzi m.in. o to, do kogo zawodniczki mogą się zgłosić, czy jest przewidziana w takich przypadkach pomoc psychologiczna oraz czy szkoła ma jakąś formę ewaluacji nauczycieli i trenerów np. poprzez anonimowe ankiety" - dodało Biuro.

Sprawą zainteresowała się Państwowa Komisja ds. Pedofilii

Z kolei do mazowieckiej kurator oświaty, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą, Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy. "Niezwykle ważne jest, aby istniały adekwatne mechanizmy reagowania w celu uniknięcia takich sytuacji" - podkreślono w piśmie RPO.

Niedawno także Państwowa Komisja ds. Pedofilii podjęła tę sprawę i zwróciła się do prokuratury o udzielenie informacji dotyczących sprawy trenera ze szkoły sportowej w Łomiankach.

Ofiarami w tym przypadku mogły też być dziewczynki poniżej 15. roku życia, dlatego ta sprawa będzie w zainteresowaniu komisji. Zwrócimy się do prokuratury, czy prowadzone jest w tej sprawie postępowanie, jakie czynności są prowadzone i czy pokrzywdzone miały poniżej 15. roku życia - mówiła wiceprzewodnicząca tej komisji Barbara Chrobak.

W końcu sierpnia w obszernej publikacji dziennikarze wp.pl ujawnili relacje kilkunastu koszykarek, które oskarżają znanego trenera o znęcanie się psychiczne. Z zeznań tych wynika, że szkoleniowiec miał też dopuszczać się molestowania seksualnego. Chodzi o byłe uczennice Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach. Z publikacji portalu wynikało, że o przypadkach przemocy psychicznej lub molestowania przez trenera opowiedziało 16 kobiet, z których dwie poprosiły później o niecytowanie ich wypowiedzi. W odpowiedzi pisemnej na pytania portalu trener zdecydowanie zaprzeczył oskarżeniom uczennic.