Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale na niektórych w woj. mazowieckim jest ślisko, na Podkarpaciu pada śnieg, a na Pomorzu są mgły - poinformowała w pierwszy dzień roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w województwach: mazowieckim, podkarpackim i pomorskim.

Na sieci dróg krajowych pracuje 189 pojazdów do zimowego utrzymania. Ślisko jest na dk 7 na odcinku Glinojeck - Mława, dk 60 na odcinku Drobin - Glinojeck i Maków Mazowiecki - Różan oraz na dk 57 odc. między Makowem a Przasnyszem.



Dyrekcja przypomniała, że prognozy meteorologiczne przewidują w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju na ogół bez opadów, a na pozostałym obszarze słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.



Temperatura maksymalna od 1 st. na południowym wschodzie do 3 st., 4 st. na północy i zachodzie i 6 st. na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat około - 2 st.



Wiatr ma być słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni - wynika z prognozy meteorologów przytaczanej w komunikacie GDDKiA.