Czy ktoś pamięta, czym były caracale? Śmigłowce caracale to maszyny, które rząd Platformy Obywatelskiej chciał kupić dla armii. Był podpisany kontrakt, ale zaraz po dojściu do władzy ponad 8 lat temu rząd PiS zerwał tę umowę. Wtedy wszczęto śledztwo w tej sprawie. I - choć trudno w to uwierzyć - trwa ono do dziś. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, przedłużono je już 23 razy!

Zdj. ilustracyjne / Lequeux Herve/BePress/ABACA / PAP/Abaca Śledczy przekonują, że postępowanie jest na końcowym etapie. Jednak szczecińska prokuratura regionalna konsekwentnie od prawie 8 lat odmawia podawania jakichkolwiek szczegółów, argumentując to między innymi bezpieczeństwem państwa. Wiadomo jedynie, że przesłuchano już ponad 100 świadków. Wśród przesłuchanych jest między innymi ekspert Antoniego Macierewicza Wacław Berczyński, który w jednym z wywiadów przyznał, że to on "wykończył caracale". Ostatnio śledczy przedłużyli to postępowanie do 24 czerwca. Śledztwo należy do postępowań, które szczególnie bierze pod lupę nowe szefowsto prokuratury. Chodzi o sprawdzenie, czy w niewygodnych dla władzy PiS sprawach wszystko przebiegało zgodnie ze sztuką, czy może z jakiegoś powodu te postępowania "buksowały". Caracal, produkcji Airbus Helicopters, został wybrany do końcowych rozmów w przetargu na wielozadaniowe śmigłowce dla polskiego wojska w kwietniu 2015 roku. Negocjacje umowy offsetowej rozpoczęły się 30 września 2015. Jej zawarcie było warunkiem podpisania kontraktu na dostawę 50 wiropłatów.



Decyzja o wyborze śmigłowca Caracal wzbudziła sprzeciw PiS i związków zawodowych działających w zakładach, których oferty zostały odrzucone - PZL Mielec, należących do amerykańskiej korporacji Sikorsky z maszyną Black Hawk, i PZL Świdnik - będących własnością Leonardo Helicopters proponujących maszynę AW149. W 2016 roku Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że negocjacje zostały zakończone. Jak podano, kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Zobacz również: Szejna o słowach Macrona: Wypowiedź na wyrost

