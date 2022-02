Trzech biznesmenów zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym byłego posła PiS Grzegorza J. podejrzanego o korupcję. To kolejne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie lubelskiego wydziału prokuratury krajowej.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Zatrzymani to przedsiębiorcy ze Śląska. Michał G., Jarosław J. i Karol S. działali w branżach budowlanej, metalurgicznej oraz węglowej. Usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Według prokuratury złożyli obietnice łapówki dyrektorowi jednej z państwowych firm w Raciborzu w zamian za przychylne decyzje w sprawie prowadzenia w tym przedsiębiorstwie robót budowlano-remontowych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze - dozór policyjny i poręczenia majątkowe w wysokości po 40 tys. zł.

To część śledztwa przeciwko byłemu politykowi PiS Grzegorzowi J. - on przez cztery kadencje był posłem. Grzegorz J. także usłyszał zarzuty korupcyjne. W jego przypadku dotyczyły one m.in. powoływania się na wpływy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i pośrednictwa w załatwieniu za łapówkę kierowniczego stanowiska.