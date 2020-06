Nad Kaniowem w województwie śląskim przeszła trąba powietrzna. Uszkodzonych jest kilkanaście domów. Z niektórych budynków wiatr pozrywał dach.

Uszkodzonych jest ponad 20 dachów na domach i budynkach gospodarczych.

W jednym z domów dach został całkowicie zerwany, a w kolejnym budynku uszkodzona jest konstrukcja. Wszystko to wydarzyło się w rejonie dwóch ulic.

Sytuacja jest dosyć poważna, ponieważ w kilku do dziesięciu budynków zerwane zostały całe dachy, w innych przypadkach doszło do uszkodzenia dachówek, blach. Część budynków ma uszkodzoną konstrukcję nośną, także straty są dosyć poważne. Ponadto doszło do uszkodzenia linii i słupów energetycznych - powiedziała nam st. kpt. Patrycja Pokrzywa ze straży pożarnej w Bielsku-Białej.

"Rumowisko z cegieł i połamanych desek"

"Pobojowisko" - tak miejsce przejścia trąby powietrznej opisał nasz reporter, który przyjechał na miejsce. "Na ulicy leżą resztki połamanych gałęzi. Tuż obok leżą zwoje falistej blachy. Jak powiedział jeden z mieszkańców - to pozostałość po garażu, który przeniósł w to miejsce wiatr. Na podwórku obok rumowisko z cegieł, połamanych desek i uszkodzonych dachówek. Tuż obok resztki dachowej konstrukcji. Właściciel domu powiedział, że to resztki dachu sąsiada" - relacjonował Marcin Buczek.



Jak przekazali mieszkańcy, nawałnica trwała zaledwie kilkanaście sekund.

Jak przekazali nam strażacy, na miejsce dowożone są plandeki, które mają posłużyć do zabezpieczenia zniszczonych budynków.



Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W tej chwili na miejscu w Kaniowie jest 19 wozów strażackich.

Pracuje sztab kryzysowy

a miejscu pracuje powiatowy sztab kryzysowy z udziałem wicewojewody i inspektorów nadzoru budowlanego.



Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, w pracach powiatowego sztabu uczestniczą m.in. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i przedstawiciele wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.



Kucharzewska zaznaczyła, że po zdarzeniu z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem skontaktował się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, który zobowiązał wojewodę do natychmiastowej pomocy poszkodowanym.



"Oczywiście będziemy wspomagali poszkodowanych zasiłkami z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6 tys. zł. Czekamy na wnioski gminy w tej sprawie" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.

Ostrzeżenia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami i burzami z gradem, które w niedzielę po południu mogą wystąpić w jedenastu województwach.



Jak podał IMGW, burze i burze z gradem mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, podlaskim, części warmińsko-mazurskiego, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, opolskim i części dolnośląskiego.