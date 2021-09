Liczba w pełni zaszczepionych mieszkańców woj. śląskiego przekroczyła 2 mln – dokładnie to 2 031 019 osób – wynika z danych publikowanych na stronie gov.pl. Mobilne punkty szczepień docierają do parafii, na letnie festyny i pikniki.

Liczba w pełni zaszczepionych mieszkańców woj. śląskiego przekroczyła 2 mln / Radek Piertuszka / PAP

Trwają też przygotowania do akcji szczepień w szkołach. Ma ona ruszyć w trzecim tygodniu rozpoczętego w środę roku szkolnego, po wcześniejszym zebraniu deklaracji i zgód rodziców dzieci powyżej 12. roku życia.

Pełną współpracę ze szkołami zadeklarował w środę prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, prowadzącego jeden z największych punktów szczepień populacyjnych w regionie, działającego na tamtejszym lodowisku Tafla. Dotychczas personel placówki wykonał 178 tys. szczepień, w tym blisko 7,5 tys. w grupie osób w wieku 12-18 lat.

Już w czerwcu rozpoczęliśmy akcję informacyjno-edukacyjną. Na pytania rodziców i nauczycieli odpowiadali m.in. lekarze naszego szpitala. Staramy się przede wszystkim wyjaśniać wszelkie wątpliwości i tłumaczyć, że szczepienia są najlepszą drogą zapewnienia bezpiecznej nauki stacjonarnej - powiedział prezes gliwickiego szpitala Przemysław Gliklich.

Jako ojciec 15-letniej uczennicy liceum, która przyjęła szczepionkę na przełomie czerwca i lipca, jestem pod wrażeniem postawy bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcieli się zaszczepić, bo zależy im na bezpieczeństwie własnym i osób z najbliższego otoczenia - dodał.

Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska zapewniła, że służby wojewody są w gotowości, by wesprzeć proces szczepień w szkołach, posyłając szczepionkobusy lub kontener do placówek, które nie są w stanie wypełnić wymogów NFZ, by zorganizować punkt szczepień na terenie szkoły.

Mobilne punkty szczepień są w każdy weekend w parafiach, na festynach i koncertach. W przypadku szkół szczepienia odbywałyby się w tygodniu, co jest dogodne organizacyjnie - powiedziała Alina Kucharzewska.

W najbliższy weekend mobilne punkty szczepień będą działać w Świętochłowicach, Gierałtowicach i na przy Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie odbędą się ogólnopolskie dożynki z zapowiadanym udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W sumie mieszkańcom woj. śląskiego podano dotąd 4 341 553 dawki szczepionek przeciw Covid-19.

Koronawirus w Polsce

W dzisiejszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 366 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 osób z Covid-19. Tydzień temu, 25 sierpnia, resort informował o 234 zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 18 sierpnia - o 208 przypadkach.

Nowe zakażenia, o których poinformowano w środę, wykryto u osób z województw: mazowieckiego (47), małopolskiego (37), zachodniopomorskiego (32), śląskiego (31), podkarpackiego (28), podlaskiego (25), pomorskiego (25), dolnośląskiego (22), łódzkiego (21), lubelskiego (19), wielkopolskiego (16), kujawsko-pomorskiego (15), opolskiego (12), warmińsko-mazurskiego (12), świętokrzyskiego (9) i z lubuskiego (5).

W informacjach o 10 zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Na Covid-19 zmarło 5 osób, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 8 osób.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 889 036 zakażeń. Zmarło 75 358 osób z Covid-19.