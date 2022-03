Obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w służbie zdrowia w Śląskiem mogą bezpłatnie umieścić swoje ogłoszenie na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej. To ułatwi kontakt pracodawców i poszukujących pracy.

Szpitale, poradnie, przychodnie wchodzą na naszą stronę, bo mają tam swoje ogłoszenia, swoje oferty dla lekarzy. Mogą zajrzeć do zakładki obok i znaleźć dla siebie np. opiekuna medycznego, salową, koordynatora działań medycznych - mówi Alicja van der Coghen, rzeczniczka Śląskiej Izby Lekarskiej.

Ukraińscy lekarze nie od razu będą mogli podjąć pracę w swoim zawodzie. Konieczna jest nostryfikacja dyplomu.

To trwa nawet do kilku miesięcy. Można to zrobić na trzy sposoby - poprzez uczelnię medyczną, ścieżkę wytyczoną przez Ministerstwo Zdrowia albo można zdać lekarski egzamin weryfikacyjny. Ci ludzie już teraz są na terytorium naszego kraju i będą potrzebować pracy. Mogą przez pewien czas pracować w innym charakterze np. lekarka dentystka może pracować jako asystentka lekarza dentysty w Polsce i nostryfikować dyplom - podkreśla rzeczniczka ŚIL.