Zabytkowe skrzypce Stradivarius warte około 20 milionów złotych były powodem, dla którego znany polski skrzypek Janusz Wawrowski nie został wpuszczony na pokład samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT z Litwy do Polski. Na wniesienie instrumentu nie pozwoliła mu obsługa. Nasz dziennikarz dopytywał w PLL LOT, dlaczego tak się wydarzyło.

Zdj. ilustracyjne / /Łukasz Gągulski / PAP

Skrzypek nie został wpuszczony ze Stradivariusem do samolotu

Na lotnisku w Wilnie Janusz Wawrowski usłyszał, że skrzypce Stradivarius musi oddać do luku bagażowego, mimo że od lat podróżuje mając instrument obok siebie. Argument był taki, że "nie bo nie". Na moje pytanie, czy mogę dokupić dodatkowe miejsce, powiedziano mi, że nie ma takiej możliwości, bo jest za dużo sprzedanych biletów na ten samolot. Optymalne miejsce dla skrzypiec jest na półce, nad fotelem pasażera, tam mają dobrą amortyzację. Zwykle tak robię, w ten sposób podróżują od lat różnymi liniami - opisuje w rozmowie z RMF FM Janusz Wawrowski.

Janusz Wawrowski / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Była jedna pani, dwóch panów, byli niemili. Zerwali z mojej walizki wszystkie naklejki, odmierzali mi czas: zostało mi 5 minut, zostały mi 2 minuty. Powiedzieli, że nie polecę. Pan z PLL LOT nie był świadomy, jakie mają przepisy, nie powiedział o rozmiarach, o tym, jakiej wielkości może być futerał. Powiedziałbym pracownikom LOT-u, żeby lepiej wyszkolili swój personel, bo obsłudze pokładu nigdy skrzypce nie przeszkadzały, miałem tylko pozytywne sytuacje związane z podróżowaniem z instrumentem samolotem - opisuje Janusz Wawrowski. Powiedziałem pani na lotnisku, że skrzypce zapewne zniszczą się luku bagażowym, na co ona odpowiedziała "Zobaczymy". To wyglądało jak rosyjska ruletka, czy raczej wileńska ruletka - dodaje skrzypek.

Skrzypce Stradivarius / Fot. materiały archiwalne Janusza Wawrowskiego / Archiwum prywatne

Co na to PLL LOT?

Nasz dziennikarz otrzymał e-mailową odpowiedź z biura prasowego PLL LOT. Przewoźnik odpowiada: "Jako Polskie Linie Lotnicze LOT stale współpracujemy z wieloma orkiestrami i filharmoniami i pomagamy im w przewozie różnych instrumentów. W tym konkretnym przypadku mało doświadczony pracownik firmy handlingowej, obsługującej PLL LOT, podjął błędną decyzję na podstawie faktu, że futerał ze skrzypcami nie zmieścił się w tzw. przymiarze bagażowym. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Dokonamy zwrotu za niewykorzystaną część biletu oraz dołożymy wszelkich starań, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości" - brzmi odpowiedź.

LOT ODSYŁA TEŻ DO ZASAD PRZEWOŻENIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH: https://www.lot.com/pl/pl/podrozuj/bagaz/sprzet-specjalny/sprzet-muzyczny

Dotąd nie było problemów

Wymiary moich skrzypiec w futerale, w jakim są przewożone, to dokładnie 118 centymetrów - podkreśla Janusz Wawrowski. "Mimo, że zakupiłem bilet lotniczy za około 2000 zł, nie mogłem go zrealizować i ze względu na powyższą sytuację, musiałem na własny koszt zorganizować sobie powrót do domu. Spędziłem 8 godzin w autokarze do Warszawy. Kiedy już najgorszy stres ze mnie opadł udało mi się dotrzeć do tych informacji - UWAGA! - na stronie LOTu: "...zawsze możesz zabrać ze sobą jeden bagaż podręczny do 8 kg o łącznej sumie wymiarów nieprzekraczającej 118 cm". Futerał zważyłem na taśmie - niecałe 6 kg. Łączne wymiary mojego futerału wynoszą dokładnie 118 centymetrów" - tak swoją historię polski skrzypek opisał w mediach społecznościowych.

Dodatkowo, Janusz Wawrowski zaznacza w rozmowie z RMF FM, że skrzypce są na tyle delikatnym, cienkim i wąskim instrumentem, że mogą być przewożone na pokładzie, a nie w luku bagażowym. Zwłaszcza nie tanie linie, jak Lufthansa czy LOT nie miały z tym wcześniej problemu - dodaje Janusz Wawrowski. Chciałbym, by takie rzeczy były uregulowane, by na stronie LOT-u nie było rozbieżności w komunikatach, jakie instrumenty i na jakich zasadach można przewozić. Liczę, że obsługa i firmy współpracujące będą wyraźniej edukowane co do zasad przewozu instrumentów - podkreślił.