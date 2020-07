Co najmniej jeszcze przez tydzień strażacy będą oczyszczać z ropy zbiornik wodny na rzece Mrodze w miejscowości Rogów w Łódzkiem. Wielką plamę substancji ropopochodnej zauważyli wędkarze. To efekt rozszczelnienia rurociągu Płock-Koluszki przez nielegalną wpinkę do rurociągu. Od soboty codziennie kilkadziesiąt osób pracuje przy usuwaniu zanieczyszczeń.

