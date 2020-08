Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo ws. okoliczności naboru wniosków na granty dla przedsiębiorców w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Chodzi o nabór, który w poniedziałek zakończył się po około minucie; postępowanie dotyczy zakłócenia pracy systemu informatycznego.

Wątpliwości przedsiębiorców dotyczące konkursu na granty Wielkopolskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości już kilka dni temu opisał nasz reporter Mateusz Chłystun. PRZECZYTAJ TUTAJ



W związku z tym postępowaniem w czwartek policjanci z KWP w Poznaniu przejęli w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP) dokumenty związane z konkursem.



Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w piątek, że śledztwo wszczęto po zawiadomieniu, pod którym podpisało się stu przedsiębiorców.



W związku z tym śledztwem prokurator zlecił KWP w Poznaniu zabezpieczenie dowodów w tej sprawie. Dla dobra śledztwa nie będziemy ujawniać, co zostało zabezpieczone. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zakłócenia pracy systemu informatycznego poprzez utrudnianie osobom uprawnionym dostępu do tego systemu - powiedział prokurator.



Jak dodał, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.





95 milionów złotych rozeszło się w minutę

Nabór w konkursie "Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego" w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej rozpoczął się i zakończył w poniedziałek rano. Do dyspozycji było ok. 95 mln zł, przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 mld zł.



O grant można było aplikować przez Internet od godz. 9.00. Nabór zakończył się w ciągu minuty. O uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi decydowały ułamki sekundy; pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267. Złożono ponad 50 tys. wniosków, zakwalifikowanych zostało ponad 3 tys. podmiotów.



Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak poinformował we wtorek, że wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów dotyczących procedury przeprowadzenia przez WARP naboru wniosków na wsparcie grantowe podjął decyzję o uruchomieniu postępowania kontrolnego.







Jego zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. botów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń - poinformował Marek Woźniak.



Jak podkreślił, do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej.



Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował we wtorek, że o sprawie naboru wniosków zawiadomi Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę.



Jeśli 95 mln zł rozchodzi się w mniej niż minutę, a wielu przedsiębiorców pozostaje bez wsparcia, to należy mieć wątpliwości. Te wątpliwości mam dziś nie tylko ja, ale każdy przedsiębiorca, który zaledwie kilka sekund po godz. 9:00 usłyszał, że za późno na złożenie wniosku, a w tym samym momencie jedna z kancelarii informuje, że wszystkie wnioski ich klientów zakwalifikowały się do otrzymania grantów - informował we wtorek wojewoda Łukasz Mikołajczyk.



Również przewodniczący Nowoczesnej, poseł Adam Szłapka, skierował interpelację do wicepremier Jadwigi Emilewicz oraz pismo do marszałka Woźniaka ws. możliwych nieprawidłowości przy naborze wniosków o grant w projekcie Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa.



W czwartek przed siedzibą WARP kilkadziesiąt osób domagało się unieważnienia konkursu grantowego przeprowadzonego na dotychczasowych zasadach i rozpisania nowego, według innych założeń.



Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informował w poniedziałek, że nabór wniosków o grant w projekcie Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa został zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie 09:01:04.971690.



Projekt Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa skierowany jest do przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.