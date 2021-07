"Jeżeli w szpitalu miały rzeczywiście miejsce opisywane sytuacje, to jest to skandal. Nie ma przyzwolenia na takie działanie personelu wobec żadnego pacjenta" - to reakcja Ministerstwa Zdrowia na reportaż Onetu "Piżamki". Dziennikarz Onetu Janusz Schwertner ujawnił szokujące metody stosowane wobec małoletnich pacjentów przez personel oddziału leczenia nerwic Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie. To ośrodek, do którego trafiają dzieci i młodzież zmagająca się z problemami psychicznymi, m.in. depresją czy zaburzeniami osobowości.

