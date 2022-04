Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego kraju. Dodatkowo dla 6 powiatów województw śląskiego i małopolskiego wydano ostrzeżenia o roztopach.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Ostrzeżenia - w zależności od powiatu - obowiązują do piątkowego poranka lub popołudnia. W tym czasie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach nawet do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami mogą wystąpić burze.



Jednocześnie dla powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, myślenickiego, żywieckiego i cieszyńskiego IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed roztopami. Na tym obszarze prognozuje wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest wówczas ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.